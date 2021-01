Donald Trump może ułaskawić ostatniego dnia swoich rządów nawet sto osób. Czy ułaskawi też siebie?

Prezydent Donald Trump szykuje się do ułaskawienia nawet setki osób, donosi CNN, dodając, że chodzi nie tylko o przestępców w białych kołnierzyków, znanych raperów, ale także tych, którzy szturmowali 6 stycznia Kapitol.

Nie wyklucza się też ułaskawienia kontrowersyjnych współpracowników Trumpa, członków jego rodziny lub nawet siebie samego. Krwawe zamieszki skomplikowały jego chęć wybaczenia sobie, swoim dzieciom i osobistemu prawnikowi Rudy”emu Giulianiemu.

Kilku doradców Trumpa nalegało również, by prezydent nie udzielał łaski nikomu z atakujących Kapitol Stanów Zjednoczonych, pomimo początkowego stanowiska Trumpa, że ​​osoby te nie zrobiły nic złego.

- Jest wiele osób wzywających prezydenta do ułaskawienia tych ludzi – mówiła w niedzielę w telewizji Fox News bliska prezydentowi senator Lindsey Graham. - Szukanie przebaczenia dla tych ludzi byłoby błędem - dodała.

Z kolei demaskatorski portal Wikileaks czyni naciski, by prezydent ułaskawił w ostatnim dniu swoich rządów Juliana Assange'a. Jeden z urzędników Białego Domu powiedział, że lista do ułaskawień jest płynna, nie jest jeszcze gotowa i prezydent może to zrobić do południa w dniu inauguracji Joe Bidena w najbliższą środę. Nie jest też pewne, czy były doradca Trumpa, Steve Bannon, zostanie ułaskawiony.