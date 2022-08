Donald Trump i Emmanuel Macron spotkali się w Waszyngtonie. Próbą dla ich przyjaźni będzie umowa nuklearna z Iranem

To pierwsza wizyta państwowa Donalda Trumpa od jego zaprzysiężenia na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dlatego amerykański przywódca wraz z pierwszą damą Melanią przyjął Emmanuela i Brigitte Macronów oraz towarzyszącą im liczną delegację złożoną z francuskich ministrów oraz ludzi ze świata biznesu i kultury z wielką pompą. Podobnie zresztą zrobił sam Emmanuel Macron, który w ubiegłym roku gościł Donalda i Melanię Trumpów w Paryżu w Dzień Bastylii.

Serdeczna atmosfera towarzyszyła spotkaniu obu prezydentów już od pierwszego dnia wizyty. W poniedziałek amerykańska pierwsza para powitała pierwszą parę Francji w Białym Domu. Przywódcy i ich małżonki uśmiechnięci pozowali do zdjęć, Donald Trump i Emmanuel Macron w geście wzajemnej sympatii trzymali także uniesione do góry kciuki. Zasadzili także wspólnie młody dąb, które Macron przywiózł z ojczyzny. To zreszta prezent symboliczny – drzewo pochodzi bowiem z Bellau, które podczas I wojny światowej było polem krwawej bitwy, w której ramię w ramię walczyli z Niemcami Francuzi i Amerykanie. Symboliczne było także miejsce, w którym odbył się kolejny punkt wizyty. Do posiadłości Jerzego Waszyngtona w Mount Vernon w Wirginii (około 25 km od stolicy USA), gdzie obie pary udały się śmigłowcem, zagraniczni goście są zapraszani rzadko. Jak podkreśla amerykańska prasa, zaproszenie do posiadłości Macrona upamiętnia fakt, że Francja była pierwszym sojusznikiem walczącej o niepodległość Ameryki.