Donald Trump: "Google, Facebook i Twitter poruszają się po bardzo niebezpiecznym terytorium. Niech lepiej uważają, co robią"

„Po wpisaniu w [wyszukiwarkę] Google hasła «Trump News» [wiadomości dotyczące Donalda Trumpa], w rezultatach pokazują się tylko artykuły Fake News Media [określenie amerykańskiego prezydenta na czołowe amerykańskie media, które jego zdaniem zamieszczają nieprawdziwe informacje]. Innymi słowami, tak tym manipulują, w przypadku zarówno moim, jak i innych, że prawie wszystkie ich artykuły i newsy są złe. W fałszerstwach przoduje CNN”, napisał prezydent USA we wtorek na Twitterze. Donald Trump stwierdził również, że „republikańskie/konserwatywne i uczciwe media są uciszane”, co, jego zdaniem, być może jest nielegalne.

W kolejnym tweecie prezydent USA napisał, że aż 96 procent wiadomości na jego temat w wyszukiwarce Google to artykuły krajowych lewicowych mediów, co jest „bardzo niebezpieczne”. „Google i inni zagłuszają głosy konserwatystów i ukrywają informacje i newsy, które są dobre. Kontrolują to, co widzimy i to czego nie”, ciągnął dalej Donald Trump. Jak zauważa stacja CNBC, powołując się na inne źródła w mediach, prezydent najprawdopodobniej odwołuje się tutaj do nienaukowego raportu, który kilka dni temu opublikował konserwatywny portal internetowy PJ Media i który twierdzi, że 96 proc. rezultatów wyszukiwania w Google to publikacje lewicowych mediów, takich jak CNC, „Washington Post” i „The Guardian”. Artykuły w prawicowych mediach, jak Fox News, „New York Post” czy „Daily Mail” są z kolei „spychane” w dół wyszukiwarki.