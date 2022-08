Donald Trump: "Czekam na przesłuchanie FBI w sprawie ingerencji Kremla w wybory"

Jestem absolutnie gotowy, żeby zeznawać pod przysięgą. I tak nie było żadnej zmowy ani żadnych niewłaściwości – powiedział Donald Trump dziennikarzom w środę w Białym Domu. Prezydent wyjawił również, że przesłuchanie przez specjalną komisję FBI prowadzoną przez Roberta Muellera powinno odbyć się w przeciągu dwóch od trzech tygodni. Obecnie prawnicy Trumpa prowadzą rozmowy z komisją odnośnie do formy, jaką ma mieć przesłuchanie. Może być ono bowiem przeprowadzone w formie pisemnej lub w formie rozmowy, można również połączyć obie te formy. Zapytany w przez dziennikarzy czy sądzi, że przesłuchanie będzie sprawiedliwie, prezydent odpowiedział: „Zobaczymy. Mam taką nadzieję”.

Słowa Donalda Trumpa to zmiana w porównaniu z jego ostatnią wypowiedzią, w której stwierdził, że to „mało prawdopodobne”, że będzie on przesłuchiwany przez Muellera. Nazwał on także śledztwo FBI w sprawie ingerencji Rosji w wybory, które miało pomóc mu w wygranej – co w ubiegłym roku ustalił amerykański wywiad i czemu zaprzecza Kreml – „polowaniem na czarownice”.