Donald Trump był w szpitalu po serii "udarów", pisze znany dziennikarz Michael Schmidt. Prezydent USA zaprzecza

Korespondent New York Timesa Michael Schmidt opisuje tajemniczą wizytę Donalda Trumpa w szpitalu wojskowym pod koniec ubiegłego roku. Powodem miała być "seria mini udarów, jakie przeszedł prezydent. On sam nazywa to kłamstwem..

Prezydent Donald Trump zaprzeczył, że w ubiegłym roku odbył pilną wizytę w szpitalu z powodu „serii mini udarów”, jakich miał doznać. Wydarzenie opisuje w swojej książce korespondent New York Timesa Michael Schmidt. Dodał on, że wiceprezydent Mike Pence pozostawał w gotowości na wypadek niezdolności do pracy Donalda Trumpa.

"To się nigdy nie kończy! Teraz próbują powiedzieć, że twój ulubiony prezydent, ja, poszedłem do Walter Reed Medical Center po serii mini udarów. To się nie zdarzyło temu kandydatowi - FAKE NEWS", napisał na Twitterze Trump. Donald Trump odwiedził Narodowe Wojskowe Centrum Medyczne Waltera Reeda w Bethesda w stanie Maryland, dwa miesiące po tym, jak oskarżono go o niewłaściwe postępowanie wobec Ukrainy. Chodziło o wywieranie nacisków na prezydenta tego kraju, by ten spowodował, by tamtejsza prokuratura poszukała haków na Joe Bidena, który jest rywalem Trumpa w wyścigu do Białego Domu.

- Dowiedziałem się w godzinach poprzedzających wyjazd Trumpa do szpitala, że w zachodnim skrzydle Białego Domu rozeszła się wiadomość, że wiceprezydent będzie w gotowości, by tymczasowo przejąć władzę prezydencką, gdyby Trump musiał poddać się znieczuleniu - pisał Michael Schmidt. Biały Dom tłumaczył wtedy, że Donald Trump przeszedł część swoich corocznych badań, a lekarz Białego Domu wydał później oświadczenie, w którym starał się rozwiać spekulacje, że Trump prezydent miał problemy zdrowotne. Sean Conley, lekarz prezydenta przekazał po oświadczeniu Trumpa swoje wyjaśnienie w tej sprawie: prezydent Donald J. Trump poprosił mnie o ustosunkowanie się do ostatnich publicznych komentarzy dotyczących jego zdrowia. Mogę potwierdzić, że Prezydent Trump nie doświadczył ani nie był oceniany pod kątem incydentu naczyniowo-mózgowego (udaru), przemijającego napadu niedokrwiennego (mini udar) ani żadnych ostrych nagłych przypadków sercowo-naczyniowych, co zostało nieprawidłowo podane w mediach.

Prezydent pozostaje zdrowy i nie martwię się o jego zdolność do dotrzymania czekającego go rygorystycznego harmonogramu pracy.

Stan zdrowia Trumpa jest drażliwym tematem dla prezydenta. Wielokrotnie wątpił on w sprawność umysłową Bidena i stawiał pytania o jego zdrowie i energię, by zostać prezydentem. Sam Trump agresywnie reagował na uwagi o stanie jego zdrowia. Spekulacje mediów o jego wizycie w w szpitalu w listopadzie ubiegłego roku nazwał „niebezpiecznymi”. Krytykował też tych, którzy opisywali incydent z udziałem Trumpa w West Point, gdzie wydawało się, że miał on problemy z podniesieniem szklanki wody do ust, a później szedł niepewnie po rampie. Dlatego na wiecu wyborczym w Tulsa w Oklahomie prezydent demonstracyjnie trzymał szklankę wody w jednym ręku, co wywołało gromkie brawa tłumu. Co na to wszystko wiceprezydent Pence? We wtorkowym wywiadzie powiedział, że nie pamięta, by mu powiedziano o tym, by pozostawał w stanie „gotowości”.

Pence dodał, że zawsze jest informowany o ruchach prezydenta, ale nie było nic niezwykłego tamtego listopadowego dnia ani w innym czasie. Po odpowiedzi na inne pytania kierował dziennikarzy do lekarza Białego Domu. - Nie przypominam sobie, żebym był w stanie gotowości – mówił Pence w programie „Raport specjalny z Bretem Baierem” w Fox News Channel. Poinformowano mnie, że prezydent ma wizytę u lekarza.

Czytaj także AplikacjaTikTok zakazana w USA? Zapowiada to Donald Trump

Muszę powiedzieć, że częścią pracy (jako wiceprezydenta) jest to, że zawsze jesteś w gotowości – mówił Pence. Amerykanie mogą być pewni, że ten prezydent jest w wyjątkowo dobrym stanie zdrowia i każdego dnia widzę tę energię. Pence nigdy nie przejął władzy prezydenckiej, a przyczyna wizyty Trumpa do lekarza pozostaje tajemnicą - pisze w swej książce Schmidt. Schmidt jest reporterem, zdobywcą nagrody New York Times i Pulitzera.

Wraca zasiłek opiekuńczy. Na razie na 20 dni