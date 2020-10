Donald i Melania Trump zakażeni koronawirusem. Para prezydencka USA zaraziła się od jednej z doradczyń

- Dziś zarówno jak, jak i Pierwsza Dama otrzymaliśmy pozytywne wyniki testów na obecność Covid-19. Oboje natychmiast udamy się na teraz na kwarantannę i leczenie. Przejdziemy przez to RAZEM - napisał prezydent Stanów Zjednoczonych.

Oświadczenie Trumpa ukazało się niedługo po informacji u wykryciu koronawirusa u jednego z jego najbliższych doradczyń. Hope Hicks i Trump podróżowali razem na pokładzie samolotu we wtorek, gdy polityk udawał się do Cleveland, by wziął udział w debacie z kontrkandydatem w wyborach prezydenckich Joe Bidenem, oraz w środę na wiec w Minnesocie.