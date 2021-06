„Don Juan” Moliera w Teatrze Ateneum – nasza wolność czy cudza krzywda?

I co prawda, są w tej interpretacji pewne pęknięcia. Sam fakt, że Don Juana przedstawia podtatusiały facet w średnim wieku ze skłonnościami do tycia, mógłby wskazywać na intencję ośmieszenia go. Chwilami Schuchardt jako aktor wielobarwny i subtelny ulega tej pokusie. W innych momentach trochę się nie może zdecydować, kogo gra.

W tym ujęciu Don Juan to bojownik o wolność myśli. Jego bezbożność i brak skrupułów w relacjach z kobietami pokazuje Grabowski jako ofertę atrakcyjną i świeżą. Po trosze, choć nie całkiem konsekwentnie, tak gra go Tomasz Schuchardt, a może jeszcze bardziej tak nagina się do tej koncepcji pozostałe role.

Bo że jest to dla niego opowieść o współczesnej Polsce, tego możemy być pewni. Podpowiadają nam to bardziej współczesne niż historyczne dekoracje i kostiumy Zuzanny Markiewicz, a może bardziej jeszcze stylizacje przynajmniej niektórych postaci. Na przykład wieśniaczki Karolka i Małgośka uwodzone przez libertyna, to po prostu dzisiejsze idiotki z polskiej plaży.

Grabowski zdecydował się te wrażenia uwspółcześnić, a więc tak naprawdę stępić – bo co to znaczy „uwieść” w dzisiejszych czasach? Robi to w dużej mierze wbrew tekstowi, co prowadzi chwilami do kakofonii. Oglądamy co innego, słuchamy zaś czegoś innego, bo tekst przecież pada ten sam co przed prawie 400 laty.

Rozmiękczanie cynizmu

Przykłady? Bardzo proszę. Oto Don Juan konfrontowany jest z ojcem, Don Luisem, który nie szczędzi mu moralnych nauk. Wystarczy się wsłuchać w sam tekst, aby dostrzec, że rodziciel, acz przemawia gromko, ma pewne argumenty. Ba, zaskakuje nas, bo łączy surowość ocen etycznych, z podważaniem prawa szlachcica do robienia, co mu się podoba. Z pewnego punktu widzenia to on jest wolnomyślicielem, choć innym niż syn.

I tak to grano kiedyś. A jak jest u Grabowskiego? Artur Barciś przerysowuje postać Don Luisa do granic możliwości. Tak jak tylko on, świetny komik, to potrafi. Ojciec jest skądinąd jedynym bohaterem przebranym w historyczny kostium. Nie mamy wątpliwości, że reprezentuje przeszłość, i że ta przeszłość musi być dotkliwie ośmieszona. Czy jednak Molier nie jest mądrzejszy, głębszy – nawet za cenę powstrzymania się od płaskiego komizmu?