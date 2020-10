Domy szkieletowe, modułowe, a może z kształtek styropianowych? Które buduje się najszybciej i najtaniej?

TYLKO U NAS We Wrocławiu zostało tylko 80 miejsc w szpitalach. Ten polowy szybko nie powstanie

Szpital? Jeszcze do końca października mamy gości hotelowych, przecież ich nie wyprosimy – usłyszeliśmy w recepcji hotelu Terminal przy ul. Rakietowej we Wrocławiu. To właśnie tutaj, zgodnie z decyzją wojewody, ma powstać szpital polowy dla zakażonych koronawirusem. Nie za wolno idą te prace? - Zgodnie z planem – przekonuje rzeczniczka wojewody. Tymczasem – jak sprawdziliśmy – we wrocławskich szpitalach zostało już tylko 80 miejsc dla zakażonych. W całym regionie jest ich - według wojewody - 800. Ale połowa to miejsca specjalistyczne – na ginekologii, albo w szpitalu psychiatrycznym.