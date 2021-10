Domy do 70 m kw. z podpisem prezydenta. Można już stawiać dom bez pozwolenia na budowę. Jakie warunki trzeba spełnić? [PRZEPISY]

Przygotowana w resorcie rozwoju i technologii ustawa dotycząca budowy przeznaczonych na własne potrzeby mieszkaniowe jednorodzinnych domów mieszkalnych o powierzchni zabudowy do 70 m kw. została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Dzięki tym przepisom budowa domów mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m kw będzie zdecydowanie łatwiejsza. To jedna z dziesięciu kluczowych regulacji zawartych w rządowym programie Polski Ład.

- To uproszczona procedura dla polskich rodzin budowy własnego domu. Za te same pieniądze, za które można by było kupić kawalerkę w dużym mieście, będą mogli w prostej procedurze wybudować własny dom - powiedział wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński. - Koniec z długim okresem oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy! Skracamy czas przygotowania inwestycji. Warunki zabudowy będą wydawane maksymalnie w 21 dni. Dajemy projekt budowlany do pobrania ze strony gunb.gov.pl co skróci również czas przygotowania dokumentacji.