Domek z piernika niczym z bajki. Jak go zrobić? Specjalistka dzieli się przepisem Anna Daniluk

- Chciałabym, aby domki z piernika były nie tylko inspiracją do ich budowy, ale również do tego, jak możemy patrzeć na otaczający nas świat i ludzi - mówi Katarzyna Jóźwiak, ekspertka w dziedzinie przygotowywania dekoracyjnych domków z piernika. Na profilu na Instagramie prezentuje swoje małe dzieła sztuki. Mamy dla Was jej sprawdzony, prosty przepis na domek z piernika!