Domek z piernika jak z bajki. Jak go zrobić? Specjalistka od wypieków dzieli się przepisem

Domki z piernika - hobby czy zarobek?

- Będąc w Toruniu, poznałam wiele osób, które skierowały mnie prosto do Muzeum Toruńskiego Piernika, będącego oddziałem Okręgowego Muzeum W Toruniu. Tam stworzono mi warunki, które naprawdę pozwoliły mi rozwinąć umiejętności. Kilka dni temu wzięłam np. udział w warsztatach snycerskich, wykonując na nich drewnianą formę do pierników figuralnych. Byli tam również drzeworytnicy. Myślę, że to dziedzictwo kulturowe, które warto ocalić od zapomnienia – uważa.

- Założyłam profil na Instagramie Domki z Piernika, aby zbierać zdjęcia i dzielić się moją pasją z innymi. Okazało się, że taki domek to fajny pomysł na prezent jako dekoracja, ozdoba świąteczna, rekwizyt do zdjęć lub pamiątka. Jestem wdzięczna za każde zamówienie. Nie spodziewałam się, że po dwóch latach od wrzucenia pierwszej fotografii będę robić domki w setkach - mówi.

- W ciągu roku domki są sprzedawane jako pamiątki. Staram się też wykonać kilka pierników bardziej artystycznych, dla inspiracji. Domek z piernika można zrobić w kilka minut, ale czasami zajmuje mi to dużo więcej czasu. Przygotowanie do tak krótkiego sezonu, też wymaga wiele poświęceń - dodaje.

Piękne domki, ale nie do zjedzenia

Najczęściej korzysta z ogólnodostępnych produktów spożywczych i cukierniczych. Zaznacza jednak, że jej domki nie są jedzeniem, tylko dekoracją. W dodatku pięknie pachnącą cynamonem lub cynamonem z kakao. Katarzyna Jóźwiak chętnie sięga również po barwniki. Kiedy wykonuje pracę do muzeum, dodatkowo zabezpiecza bardzo delikatne elementy, np. typowym klejem (można to zrobić również werniksem).

Ona sama stara się, żeby ciasto na domki było twarde. Dla efektu dodaje czasem sody, która sprawia, że piernik jest puszysty i bardziej miękki. - Z ciastem na piernik jest trochę tak, że dodajemy do niego to, co mamy. Dobrze, jeśli są to np. miód i pieprz. To od słowa „pierny”, czyli „pieprzny” pochodzi słowo „piernik” - dodaje twórczyni domków.