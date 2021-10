Dolina Krzemowa potrzebuje polskich programistów

Choć ostatnich kilkanaście miesięcy przewartościowało wiele obszarów biznesu, jeden trend nie zmienił się ani trochę: zapotrzebowanie na programistów jest wciąż ogromne. Według biura statystycznego U.S. Labor, globalny niedobór talentów z zakresu IT wynosi 40 milionów wykwalifikowanych pracowników. Tylko w Polsce ten deficyt wynosi 50 tys. etatów. Perspektywy na przyszłość nie są optymistyczne. Do 2030 roku globalny niedobór specjalistów ma osiągnąć 85,2 miliona.

Dzisiejszy biznes niemal w całości opiera się na obecności w cyfrowym świecie. Kluczowym czynnikiem, który umożliwia sukces firmy jest dostępność wykwalifikowanej i szybko dostępnej kadry programistów, testerów, a także szeroko pojętych inżynierów oprogramowania.

Tymczasem, lista przedsiębiorstw, w których stanowiska inżynierów oprogramowania są nieobsadzone przez wiele miesięcy jest alarmująca. Według ekspertów z McKinsey braki kadrowe w obszarze IT wynoszą obecnie aż 87 proc. Zastój przekłada się na dotkliwe straty finansowe. Szacuje się, że przedsiębiorstwa na całym świecie ryzykują utratę 8,4 biliona dolarów przychodów z powodu braków kadrowych w obszarze IT.