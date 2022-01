„Dokładnie na taki przekaz liczą Łukaszenka i Putin”. Wiceminister ostrzega przed dezinformacją Onetu

W kolejnym wpisie polityk zwrócił uwagę, że choć w środku tekstu opisano słowa dezertera jako niewiarygodne, to niestety większość odbiorców zauważy tylko tytuł, link na stronie główne, czy tweet z odnośnikiem do artykułu. „Określenie opowieści dezertera słowem ‘szokujące’ wyraźnie sugeruje odbiorcy, że są one – a co najmniej mogą być – prawdziwe” – ocenił Jabłoński.