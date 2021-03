Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z ZUS przysługuje do 14 marca 2021 r. Można składać wnioski. Komu przysługuje zasiłek? Jak złożyć wniosek?

Dr Maciej Socha: "Mam pomysł, jak zmniejszyć liczbę aborcji. Ale daleki jestem od ograniczania praw wolnościowych"

- Należy zrobić wszystko, by aborcji było jak najmniej. Droga do tego celu prowadzi przez porządną edukację seksualną, łatwy dostęp do dobrej antykoncepcji, opiekę społeczną i finansowe wsparcie rodzin dzieci z niepełnosprawnościami, a nie odbieranie rodzicom praw, zmuszanie ich do oczekiwania na obumarcie płodu lub zgon noworodka – mówi dr Maciej Socha, ceniony ginekolog- onkolog, położnik i perinatolog, komentując zaostrzenie prawa aborcyjnego w Polsce.