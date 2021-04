Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z ZUS dla dzieci w czasie obostrzeń obowiązuje do 25 kwietnia 2021 r. Komu przysługuje? Ile wynosi?

Rodzice mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 25 kwietnia 2021 r. Przysługuje on m.in. w razie zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola lub klubu dziecięcego.

Przypomnijmy, że od 22 marca 2021 r. szkoły podstawowe mają obowiązek zapewnienia opieki dzieciom klas I-III dzieciom tych osób, które pracują w sektorze medycznym, opiekuńczym i realizującym zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Świadczenie to przeznaczone jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

WAŻNE: Miesięczny zasiłek opiekuńczy - zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych - wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy. Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych.