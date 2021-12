Dodatkowy zasiłek opiekuńczy podczas nauki zdalnej. Oto warunki przyznawania świadczenia. Jak ubiegać się o zasiłek? Magdalena Konczal

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci szkolnych. Komu przysługuje świadczenie? pexels/ Tima Miroshnichenko

W związku z nauką zdalną, która trwa w terminie od 20.12.2021 do 9.01.2022 roku, postanowiono dać rodzicom dodatkowy zasiłek opiekuńczy. To świadczenie, które mogą otrzymać osoby, mające pod swoją opieką dziecko do lat 8. Wyjaśniamy, w jaki sposób otrzymać świadczenie, komu dokładnie się ono należy i ile dni obejmuje. Oto zbiór informacji na temat dodatkowego zasiłku opiekuńczego po 20 grudnia 2021 roku. Rodzicu, to musisz wiedzieć.