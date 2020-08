Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 1 września do 20 września 2020. Komu przysługuje? Jak złożyć wniosek? Jaki druk?

Nie wszyscy rodzice mogą wnioskować o dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 1 do 20 września 2020 r. Można go dostać tylko wtedy, gdy żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, szkoła lub inna placówka, do której uczęszcza dziecko będzie zamknięta. Nie dostaną go rodzice, którzy nie będą chcieli wysłać dziecka do placówki opiekuńczej pomimo tego, że jest otwarta.

- Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać rodzicie, którzy osobiście opiekują się dzieckiem do 8 lat. Przysługuje on tylko wtedy, gdy z powodu koronawirusa placówka opiekuńcza będzie zamknięta - wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Kto może skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego i w jakich sytuacjach