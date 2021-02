Dodatkowe 300 milionów dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi firmy Moderna dla państw członkowskich Unii Europejskiej

- Komisja zaaprobowała drugi kontrakt z Moderną na zakup 300 mln dodatkowych dawek ich szczepionki przeciw Covid-19 – mówiła podczas konferencji w Brukseli szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. - To przybliża nas do naszego głównego celu: zapewnienia wszystkim Europejczykom dostępu do bezpiecznych i skutecznych szczepionek tak szybko, jak to możliwe – dodała.

Przewodniczące KE przekazała także, że Unia Europejska posiadając nawet 2,6 miliarda dawek szczepionki będzie w stanie nie tylko zaszczepić obywateli państw członkowskich, ale także udzielić pomocy sąsiadom oraz partnerom.