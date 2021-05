Dodatki covidowe dla lekarzy. Ministerstwo Zdrowia pracuje nad systemem, który ma dziury

Polecenie ministra zdrowia obowiązuje od listopada i opiera się na ustawie covidowej. Zdaniem ekspertów, pomimo podstawy prawnej, polecenie jest niejasne i doprowadziło do patologicznych sytuacji. Jak czytamy w Onecie, do końca marca szpitale w Polsce otrzymały ponad 4 mld zł na dodatki, a wiele lecznic zaczęło wydawać więcej na nie niż na leczenie pacjentów chorych na koronawirusa.

Dziurawy system ma zostać uszczelniony, co zapowiedziało Ministerstwo Zdrowia, jednak póki co brak konkretów na ten temat.

Rola kierownika podmiotu w realizacji postanowień polecenie wynika również z konieczności ustalania stanu faktycznego zaangażowania poszczególnych osób zatrudnionych w podmiocie w udzielanie świadczeń. Ustalanie stanu faktycznego służy eliminowaniu dowolności w ustalaniu spełniania przez konkretną osobę przesłanek do bycia objętym dodatkowym świadczeniem pieniężnym – informuje Jarosław Rybarczyk z Ministerstwa Zdrowia.

Dla dyrektorów szpitali polecenie jest niejasne, co stwarza możliwości różnej jego interpretacji. Co oznacza „bezpośredni i nieincydentalny” kontakt z pacjentem, który jest warunkiem ubiegania się o dodatek? Dla niektórych lekarzy wystarczy jeden kontakt z pacjentem, by domagać się wypłaty dodatku. Niektórzy lekarze w rozmowach z Onetem przyznają, że są szpitale, w których niezgodnie z prawdą deklaruje się dyżury covidowe.

Choć dyrektorzy szpitali skarżą się na lekarzy, a lekarze na dyrektorów szpitali, to wszyscy są zgodni co do tego, że podstawowym problemem w zaistniałym bałaganie jest niejasne polecenie ministerstwa. O zastrzeżeniach wobec przepisów Ministerstwo Zdrowia wie od wielu miesięcy, ale do tej pory umywało ręce.

