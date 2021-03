Dobre nastroje w przemyśle. "PMI najwyższy od ponad 2 lat"

Co z powrotem dzieci do szkół w marcu? Minister zdrowia odpowiada

Minister zdrowia Adam Niedzielski był pytany w sobotę rano o powrót uczniów do szkół. - Ósmoklasiści i maturzyści od początku marca na pewno nie wrócą do szkół ale w marcu to może się wydarzyć- przyznał. Wszystko zależy od trzeciej fali koronawirusa.