Dobre dane z rynku pracy. Wynagrodzenia i zatrudnienie w górę. Dla kogo? Ile?

- Druga istotna informacja, to zdecydowane ograniczenie redukcji zatrudnienia. O ile w szczytowym momencie pandemii 13 proc. firm prognozowało redukcję zatrudnienia, to w tej chwili ten współczynnik spadł do 5 proc. Tylko dwa sektory tak naprawdę sygnalizują redukcję w większym rstopniu. Chodzi o finanse i ubezpieczenia oraz handel. Jednak warto wspomnieć, że w przypadku tej branży finansowej, jest to spowodowane postępującą cyfryzacją, pandemia nie miała na to większego wpływu. Jeśli chodzi o poziom zatrudnienia, to są to naprawdę świetne informacje- tłumaczy Żydek.