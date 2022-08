Dobra koniunktura w gospodarce to wysoki popyt na obligacje w kolejnych kwartałach 2018 roku

Na koniec 2017 roku deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł 44 mld złotych, co stanowiło 1,5 proc. naszego PKB. Był to najlepszy wynik odnotowany od ponad 20 lat, a sytuacja jest o tyle lepsza, iż przełożyła się na obniżenie całego długu sektora rządowego i samorządowego do poziomu 50,6 proc. w stosunku do PKB. Lepsze od oczekiwań – m.in. Komisji Europejskiej – wyniki zawdzięczamy wysokiej dynamice wzrostu PKB, która wyniosła w ubiegłym roku aż 4,6 proc. oraz działaniom Ministerstwa Finansów, które konsekwentnie uszczelnia system podatkowy, poprawiając tym samym wpływy do budżetu państwa. Pozytywnie sytuacja wygląda także po pierwszych dwóch miesiącach bieżącego roku. Według danych resortu finansów odnotowano nadwyżkę budżetową na poziomie niemal 4,5 mld złotych.

Co więcej – patrząc na dynamikę wzrostu cen w ostatnim czasie, mamy do czynienia ze spadkiem presji inflacyjnej zarówno w krajach strefy euro, jak i w Polsce. Na ostatnim posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie, wskazując jednocześnie, iż sprzyjają one utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego rozwoju.