Dobra koniunktura sprzyja przedsiębiorcom. Czas na pomnażanie firmowych oszczędności!

Dobra sytuacja gospodarcza, która zasadniczo obserwowana jest w każdej części świata sprawia, że podmioty prowadzące działalność na terenie naszego kraju mają sporo powodów do zadowolenia. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w danych GUS, według których w I kwartale 2018 r. zysk netto odnotowało blisko 70 proc. ogółu przedsiębiorstw, natomiast w samym sektorze przetwórstwa przemysłowego było to aż 74,9 proc. Podobnie sytuacja wyglądała w całym 2017 roku, kiedy to zysk netto wykazało 80,9 proc. wszystkich przedsiębiorstw oraz w 2016 roku, kiedy wskaźnik ten wyniósł 81,5 proc.

Choć w perspektywie rok do roku obserwujemy spadek odsetka podmiotów wykazujących się rentownością, podkreślić należy, iż skala wypracowanych zysków regularnie wzrastała ze 120,5 mld zł w 2015 roku, przez 134,4 mld zł w 2016 roku do 145,3 mld zł w 2017 roku. Dokładając do tego niższe nakłady inwestycyjne, które w latach 2015-2017 wyniosły kolejno 136,5 mld zł, 120,8 mld zł (-13,2 proc. rok do roku) oraz 126,2 mld zł, co było wynikiem rosnącej niepewności politycznej w naszym kraju oraz wzmagającymi się napięciami geopolitycznymi, wysoki poziom oszczędności polskich przedsiębiorstw nie powinien nikogo dziwić. Co zatem zrobić z nadwyżką kapitału, by zwiększać zyski przedsiębiorstwa?