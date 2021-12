Dobiega końca Chanuka. Co wiemy o żydowskim święcie świateł?

28 listopada wieczorem rozpoczęła się Chanuka, żydowskie święto świateł. Jest ono upamiętnieniem zwycięstwa Machabeuszy nad Grekami. Wojska greckie zdobyły Jerozolimę, ale ich władca Antioch IV zabronił sprawowania żydowskich obrzędów, a niestosujących się do nakazu, polecił surowo ukarać. Władca ustanowił w świątyni kult bóstw hellenistycznych. Żydzi pokonali najeźdźców w grudniu 164 r. p.n.e.

- Podczas poświęcenia Świątyni Jerozolimskiej wydarzył się cud. Kiedy szukano przedmiotów rytualnie czystych, potrzebnych do odtworzenia świątynnych rytuałów, znaleziono garnuszek oliwy. Używano jej jako paliwa do świec. Była tam jednodniowa porcja, która jednak wystarczyła na osiem dni. Był to ewidentny cud, który zinterpretowano jako Bożą interwencję i akceptację oczyszczonej Świątyni - mówi w rozmowie z Family News Service Monika Krawczyk, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego.