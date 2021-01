Do zakładu psychiatrycznego trafił radny, który próbował zabić policjanta

NOWE Memy o "Bestii ze Wschodu"! Najlepsze śmieszne obrazki o nadchodzącej srogiej zimie. Duże mrozy, śnieg i wiatr?

Najlepsze MEMY o nadchodzącej srogiej zimie! Będą zamiecie i 30-stopniowe mrozy? W sieci ponad tydzień temu pojawiła się informacja o powracającej "Bestii ze Wschodu", którą być może odnotujemy w połowie stycznia. Głos w dyskusji zabrał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który oświadczył, że nie przewiduje tak dużych spadków temperatur. Do tego tematu odnieśli się także internauci, którzy w memach przedstawili swój punkt widzenia, a wszystko to w zabawnej formie! Te memy rozśmieszą Was do łez!