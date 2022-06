Do Polski! 1922. Już w poniedziałek dodatek z Polska Metropolia Warszawska

"Do Polski! 1922. Przyłączenie części Górnego Śląska do II RP" to wyjątkowy dodatek, który powstał we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Katowicach z okazji 100. rocznicy tego wydarzenia. Na jego łamach znajdzie się szereg artykułów, które przybliżą nam historię przyłączenia części Górnego Śląska do Polski. Dodatek dostępny będzie także w wersji online, do kupienia na stronie Prasa24.

Czytelnicy Do Polski! 1922. dowiedzą się z niego między innymi jak wyglądały górnośląskie migracje w latach 20 ubiegłego wieku, oraz kto i co było symbolem awansu społecznego i pozycji województwa śląskiego w historii Polski. Na łamach dodatku nie zabraknie zdjęć i ilustracji, a także wskazówek gdzie szukać ciekawych miejsc związanych z przyłączeniem części Górnego Śląska do Polski.

Zapraszamy na nasze łamy!