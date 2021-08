Do Afganistanu powrócił Abdul Ghani Baradar, polityczny przywódca ruchu talibów. Ostatnie lata spędził w więzieniu

Przez lata ścigany, więziony, teraz wolny mułła Abdul Ghani Baradar, który większość ostatniej dekady spędził w więzieniu w Pakistanie, jest teraz twarzą ruchu, który szybko zdobył Afganistan.

W 2001 roku mułła Baradar próbował doprowadzić do poddania się grupy nowemu, wspieranemu przez USA rządowi afgańskiemu. Propozycją została odrzucona, a on długie lata spędził w pakistańskim więzieniu. Wraca do władzy 20 lat później po tym, jak USA naciskały na jego uwolnienie, gdy administracja Donalda Trumpa rozpoczęła rozmowy z talibami. W stolicy Kataru prowadził rozmowy z Amerykanami, które zakończyły obecność USA w Afganistanie.

O urodzonym w 1968 roku Baradarze mówi się, że to postać numer dwa wśród talibów. Ale to on ogłosił opanowanie Afganistanu i to on, jak się oczekuje, będzie twarzą ruchu zwycięskich bojowników. Po agresji wojsk sowieckich na Afganistan w latach 1979-1989 uczestniczył w walkach, a po przegranej Rosjan zakładał ruch talibów. Po ataku Amerykanów na Afganistan w 2001 roku i upadku talibów walczył z siłami zachodniej koalicji. W 2010 roku, na południu Pakistanu, wpadł w ręce pakistańskich i amerykańskich agentów.