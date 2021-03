Do 5 tysięcy złotych na przydomowe instalacje zatrzymujące wodę

Program „Moja Woda” ma pomóc w łagodzeniu skutków suszy w Polsce i ograniczyć zagrożenie powodziowe przez budowę przy domach instalacji zatrzymujących deszczówkę. - Program „Moja Woda” cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wartość złożonych wniosków – na ok. 25 tysięcy przydomowych mikroinstalacji – przekroczyła dostępny budżet 100 milionów złotych. W ten sposób przyczyniamy się do zatrzymania nawet miliona dwustu tysięcy metrów sześciennych wody opadowej rocznie- tłumaczył minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski ogłosił drugi nabór na dofinansowanie kolejnych 20 tysięcy instalacji przydomowej retencji. Jego zdaniem pozwolą one zatrzymać kolejny milion metrów sześciennych rocznie w przydomowych instalacjach. - Dzięki temu odciążamy kanalizację i zmniejszamy ryzyko podtopień powodowanych ulewnymi deszczami. To zysk dla środowiska i dla domowych budżetów– mówił Lorkowski.

Minister Kurtyka tłumaczył, że termin uruchomienia drugiej odsłony programu "Moja Woda" jest nieprzypadkowy, bo przypada 22 marca, czyli w Światowy Dzień Wody. - Od tego dnia można składać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o dotacje do 5 tysięcy złotych - mówił.

Wnioski należy składać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przed zakończeniem realizacji przedsięwzięcia. Minimalna kwalifikowana kwota inwestycji to 2 tysiące złotych. Minimalna, sumaryczna pojemność zbiornika/zbiorników to 2 metry sześcienne (jeśli będzie on przedmiotem wniosku). Okres trwałości przedsięwzięcia to 3 lata od daty jego zakończenia. Realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, a zastosowane urządzenia i materiały (nowe lub używane) muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim.