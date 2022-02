Dmytro Kułeba: Początek wojny na Ukrainie będzie końcem pokoju na świecie

Rosja nadal eskaluje napięcie wokół Ukrainy. Proszę, pomóżcie w powstrzymaniu działań Rosji. Mamy ostatnią szansę, żeby powstrzymać rosyjską agresję - mówił w bardzo emocjonalnym wystąpieniu na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba.

Dodał on, że początek wojny na Ukrainie na wielką skalę będzie końcem pokoju na świecie takim, jakim go znaliśmy. Jeżeli Rosja nie spotka się z szybką i zdecydowaną odpowiedzią, będzie to oznaczało klęskę międzynarodowych systemów i instytucji,

Kułeba mówił dalej, że Ukraina nie zawaha się korzystać ze swego prawa do obrony zapisanego w Karcie Narodów Zjednoczonych w reakcji na agresję ze strony Rosji.

Cały świat widzi dzisiaj, że Rosja zaczyna zastraszać społeczność międzynarodową, by zamknąć sprawę Krymu. To jeden z punktów na długiej liście żądań gwarancji bezpieczeństwa ze strony Moskwy. Ukraina prowadzi wysiłki na rzecz deokupacji Krymu w sposób pokojowy. Jesteśmy wdzięczni wszystkim krajom, które nas w tym wspierają - mówił ukraiński minister spraw zagranicznych.

Dyplomata przypomniał, że Ukraina pozbyła się przed wielu laty swojego potężnego arsenału jądrowego, uzyskując w zamian zapewnienie mocarstw, że bezpieczeństwo tego kraju będzie zapewnione. Teraz o takie bezpieczeństw prosi.