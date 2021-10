Długi weekend w listopadzie 2021: gdzie warto pojechać? Oto niezwykłe miejsca w Polsce w sam raz na listopadowy wypoczynek Emil Hoff

Beskid Sądecki, czyli odpoczynek w zamkach i uzdrowiskachZwiedzając Beskid Sadecki, koniecznie trzeba zobaczyć ruiny malowniczego zamku w Rytrze z połowy XVI w. Wstęp jest bezpłatny, a teren zamku otwarty przez całą dobę. Fani fotografii mogą więc wybrać sobie dowolną porę na zrobienie zdjęć, a jest co fotografować. Nie tylko sam zamek jest malowniczy, ale też cała okolica, a widok ze szczytu wzgórza zapiera dech w piersiach.Gdy zmęczymy się zwiedzaniem, możemy zregenerować siły w licznych w tej okolicy miejscowościach uzdrowiskowych, jak sama Krynica-Zdrój czy Piwnicza-Zdrój. Kto ma ochotę, może nawet przejść za granicę ze Słowacją i tam skorzystać ze źródeł termalnych, znanych jako Bardejovske kupele, czyli Baradejów-Zdrój. Anna Kaczmarz / Polska Press Zobacz galerię (12 zdjęć)

W 2021 r. listopad układa się wyjątkowo pomyślnie dla fanów turystyki i podróżowania. Wszystkich Świętych wypada w poniedziałek, co daje nam pierwszy długi weekend w listopadzie: trzy dni wolnego. Z kolei Święto Niepodległości obchodzić będziemy w czwartek, a więc wystarczy wziąć wolne w piątek, by mieć cztery dni na odpoczynek. Zwłaszcza ten drugi długi weekend w listopadzie to dobra okazja, by wyrwać się gdzieś z domu, nie myśląc jednak o śmierci i grobach, tylko o atrakcjach i pięknych krajobrazach, których w Polsce jest bez liku. Prezentujemy listę miejsc, które warto odwiedzić w długi weekend w listopadzie 2021 r.