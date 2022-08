Długi weekend. Policja: rusza akcja „Prędkość”. Jakie mandaty grożą piratom drogowym za przekroczenie prędkości?

„Należy spodziewać się większej niż zazwyczaj liczby patroli i kontroli, podczas których policjanci będą dokonywać pomiarów prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków drogowych, których przyczyną jest nadmierna prędkość” – pisze policja w komunikacie.

Mandaty za prędkość. Ile można zapłacić?

Od 1 stycznia tego roku wzrosły stawki mandatów za przekroczenie dopuszczalnej prędkości na drogach. Od września z kolei wzrosną kary dla drogowych recydywistów, czyli dla osób, które popełnią to samo wykroczenie w ciągu dwóch lat. Stawki obecnie wynoszą:

Więcej punktów karnych

Ponadto, od września rośnie liczba punktów karnych, które może otrzymać kierowca za wykroczenia w ruchu drogowym. Do tej pory, za jedno przekroczenie przepisów można było dostać do 10 punktów, natomiast wkrótce liczba ta wzrośnie do 15.