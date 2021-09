Dlaczego zaszczepieni muszą chodzić w maseczkach? Minister Adam Niedzielski odpowiada

Osoby zaszczepione czują nieco rozgoryczenie, bo muszą chodzić w maseczkach w przestrzeniach zamkniętych, komunikacji miejskiej itd. Dlaczego taki nakaz je obowiązuje? Dlatego, że szczepienie nie ma stuprocentowej skuteczności i o tym też trzeba mówić w otwarty sposób. To znaczy, że to nie jest ochrona kompletna, tylko taka, która nawet jeżeli ma powyżej 90 proc. – a tak było w przypadku wariantu Alfa – to oznacza, że mniej więcej 10 proc. osób może się zakazić. Oczywiście, będą chorowali w sposób o wiele bardziej łagodny. Proszę pamiętać, że nawet jeśli osoba zaszczepiona będzie mieć łagodny przebieg zakażenia, to i tak staje się nosicielem, który będzie oddziaływał i zakażał inne osoby. Dodatkowo musimy zwrócić uwagę na kwestię egzekucji przepisów tj. możliwość bieżącej weryfikacji przez służby multum osób, które będą poruszać się bez maseczki.

Są takie kraje np. Dania, Norwegia i Szwecja, które całkowicie zniosły wszelkie obostrzenia. Dlaczego Polska nie pójdzie ich śladem?

Po pierwsze – nie mamy takiego poziomu wyszczepienia populacji. Po drugie – obostrzenia, które w tej chwili w Polsce obowiązują, to kontynuacja tych, które były wakacje. Są one naprawdę na poziomie praktycznie minimalnym. Nawet jeżeli są jakieś limity, to nie są wliczone w nie osoby szczepione, co najczęściej oznacza, że tak naprawdę w wielu przypadkach limity nie obowiązują. To znaczy, że np. w kinie może być sto proc. osób, na innych wydarzeniach kulturalnych osoby zaszczepione, których przecież mamy już dziesiątki milionów, też nie są zaliczane. Pod tym względem nasz poziom obostrzeń nie jest nadmierny, szczególnie porównując z innymi krajami w Europie.