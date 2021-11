Dlaczego prezydent nie zwołuje Rady Bezpieczeństwa Narodowego? Rozmowa z ministrem Jakubem Kumochem

– Pan Prezydent uważa, że zwołanie Rady ma wtedy sens, gdy może skończyć się konstruktywnymi wnioskami i wzmocnić obronność Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego Prezydent obserwuje postawę opozycji, której niektórzy przedstawiciele najpierw kwestionowali obronę granicy, potem niemalże oskarżali swoje państwo o zbrodnie, a dopiero jak dla wszystkich stało się jasne jak wygląda szturm migrantów, zmienili front i tym razem zaczęli oskarżać władze o brak skuteczności. Na razie Pan Prezydent uznał, że będzie przyjmował bezpośrednio premiera, ministrów i szefów resortów odpowiedzialnych za obronę granicy. Chce mieć informacje z pierwszej ręki i je otrzymuje – mówi Jakub Kumoch, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Opozycja ma zastrzeżenia do tego, że pan prezydent nie zwołał od początku tego kryzysu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Dlaczego prezydent nie zdecydował się na taki krok? Pan Prezydent uważa, że zwołanie Rady ma wtedy sens, gdy może skończyć się konstruktywnymi wnioskami i wzmocnić obronność Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego Prezydent obserwuje postawę opozycji, której niektórzy przedstawiciele najpierw kwestionowali obronę granicy, potem niemalże oskarżali swoje państwo o zbrodnie, a dopiero jak dla wszystkich stało się jasne jak wygląda szturm migrantów, zmienili front i tym razem zaczęli oskarżać władze o brak skuteczności. Na razie Pan Prezydent uznał, że będzie przyjmował bezpośrednio premiera, ministrów i szefów resortów odpowiedzialnych za obronę granicy. Chce mieć informacje z pierwszej ręki i je otrzymuje. Powiedział Pan wcześniej o nieokazywaniu słabości, więc czy Angela Merkel rozmawiając z Łukaszenką, okazała słabość?

Na pewno kanclerz Niemiec wykazała się filozofią, która dla nas jest nieco obca. Alaksander Łukaszenka nie jest – naszym zdaniem – prezydentem Białorusi, gdyż przegrał wybory 2020 roku i stłumił pokojowe demonstracje. Po drugie, nie jest człowiekiem dotrzymującym słowa. Po trzecie, nie negocjuje się z osobą terroryzującą inne państwa. Po rozmowach z Łukaszenką, Angela Merkel zadzwoniła do Swiatłany Cichanouskiej. Można przyszła jakaś refleksja? Nie. To po prostu próba ratowania nadszarpniętego wizerunku, a przypomnę, że w Niemczech rozmowa z Łukaszenką, została odebrana bardzo krytycznie. Rozmowa ze Swiatłaną Cichanouską to próba naprawy. Niestety, chciałoby się widzieć więcej poparcia najsilniejszego państwa w Europie dla opozycji białoruskiej. Według wszelkich danych to przecież Swiatłana Cichanouska reprezentuje znaczną część białoruskiego społeczeństwa, jest nieformalnym przywódcą uciśnionego, białoruskiego narodu. Dlatego też pominięcie rozmowy z nią byłoby – z punktu widzenia politycznego – dużym błędem. Prezydent Duda zadzwonił do Cichanouskiej jeszcze w dniu szturmu by powiedzieć jej jasno: cokolwiek się stanie, to Polska nie walczy z Białorusią, tylko z Łukaszenką.

Prezydent rozmawiał jakiś czas temu z prezydentem Francji. Rozmowa z Emmanuelem Macronem odbyła się już po jego rozmowie z Władimirem Putinem. Czy w rozmowie z Macronem prezydent Duda poruszył ten temat? Przede wszystkim prezydent Macron nie rozmawiał z Łukaszenką. Prezydent Francji ma zupełnie inny stosunek do całej sytuacji, która dzieje się na polskiej granicy. Osobiście uważam, że jego rozmowa z Putinem była po to, żeby pokazać, że Francja jest ważnym graczem w Europie, a nie po to by ulegać fetyszowi „negocjacji”. Rozmowa z prezydentem Rosji była okazją do powiedzenia, że Francja się nie godzi, wspiera Polskę, będzie wspierać integralność terytorialną Ukrainy. Rozmowa Merkel z Łukaszenką i rozmowa Mecrona z Putinem, to zupełnie różne rozmowy. Prezydent USA, Joe Biden, także odnosił się do tego, co dzieje się na wschodniej granicy Polski. Czy w najbliższym czasie jest planowana rozmowa prezydenta Polski z prezydentem Stanów Zjednoczonych?

Są rozmowy z Amerykanami na najwyższym szczeblu. Sekretarz stanu Antony Blinken rozmawiał z ministrem Zbigniewem Rauem, a parę dni temu doradca Prezydenta USA ds. bezpieczeństwa Jake Sullivan odbył rozmowę z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ministrem Pawłem Solochem. Nie chciałbym rozmawiać o treści tych kontaktów i ich ustaleń. Ale oczywiście mówimy jasno o potrzebie wzmocnienia amerykańskiego przekazu, który i tak jest mocny. Ze strony rządu pojawiły się zapowiedzi, że możliwe jest uruchomienie art. 4 NATO. Rekomendowałby Pan taki krok w sytuacji, którą mamy obecnie? Proszę spojrzeć na art. 4. NATO – mówi on o tym, że państwa mogą wystąpić o konsultacje w sytuacji zagrożenia. Konsultacje z partnerami i tak trwają, a sianie paniki jest bezsensowne. Czy uważamy, że ten kryzys grozi – cytując artykuł – „integralności terytorialnej, niezależności politycznej lub bezpieczeństwu” Polski? Nie do tego stopnia, by panikować i prosić o mechanizm. Użyć go można zawsze, a konsultacje z Sojusznikami i tak trwają.