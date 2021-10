Dlaczego nie chcemy zmieniać pracy? Mniejsza rotacja pracowników na rynku, to wyzwanie dla firm OPRAC.: Maciej Badowski

Niechęć do zmiany pracy po części może wynikać ze spadku optymizmu wśród zatrudnionych. Arkadiusz Wojtasiewicz/ Polska Press

W ciągu ostatniego pół roku zaledwie co 5. pracownik zmienił miejsce zatrudnienia. To już kolejny kwartał, kiedy rotacja na rynku pracy spada. Przedsiębiorcy będą musieli wykazać się inwencją, aby dotrzeć do potencjalnych kandydatów i wypełnić wolne stanowiska.