Dlaczego Marsz Niepodległości zyskał charakter uroczystości patriotycznej? Odpowiada wiceszef MSWiA

Dlaczego podjęta została decyzja o tym, żeby Marszowi Niepodległości, który 11 listopada przejdzie ulicami Warszawy, nadać statut formalny?

Państwo polskie nie mogło spokojnie patrzeć na decyzję Rafała Trzaskowskiego, odmawiającego legalności tradycyjnego Marszu Niepodległości. Jesteśmy zobowiązani, jako państwo, aby 11 listopada zapewnić polskim patriotom możliwość demonstrowania swojego przywiązania do ojczyzny. I tak się stało. Dzięki Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, 11 listopada będą organizowane uroczystości patriotyczne. Zgodnie z polskim prawem, mają one pierwszeństwo przed wszystkimi zgromadzeniami. Marsz Niepodległości przejdzie swoją tradycyjną trasą, będzie ochraniany przez służby - Policję i Wojsko Polskie, które będą pilnować porządku. Marsz Niepodległości wszedł w tradycję obchodów 11 listopada. Wszystkich zapraszamy na ten marsz, pod biało-czerwonymi flagami. To ważna manifestacja patriotyzmu. Nawet 100 tys. ludzi, którzy chcą przyjechać na to zgromadzenie, ma do tego prawo.