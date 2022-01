Dlaczego Adam Nawałka trafił na ławkę rezerwowych w rankingu kandydatów na selekcjonera? Nasze żródła twierdzą, że może chodzić o... kasę

Przypomnijmy, jako pierwsi podaliśmy, że – wedle uzgodnień - Nawałka ma poprowadzić kadrę do końca roku 2022, z gażą wynoszącą 200 tysięcy złotych miesięcznie. Wówczas zaczęły się pojawiać wpisy – a w zasadzie to już komunikaty - znanych reporterów i komentatorów, że angaż byłego selekcjonera nie tyle został przesądzony, co stał się faktem. To miało mocno zdenerwować Kuleszę, który podobno dość sceptycznie podchodził do kandydatury Nawałki od samego początku.