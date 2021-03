"Dla kumpli ciągle jest Jogim" - Radosław Gilewicz wspomina początki Joachima Löwa, odchodzącego selekcjonera reprezentacji Niemiec

Gdyby miał Pan opisać Löwa w trzech słowach, to w jakich?

Obawiam się, że trzy słowa to za mało, ale spróbujmy: fachowość, charyzma, żelazna konsekwencja, ogromna wiedza o piłce, intuicja. To ile już mamy tych słów? Chyba dziewięć. No sam pan widzi (śmiech).

Kiedy się poznaliście?

W 1993 r., gdy trafiłem z Ruchu Chorzów do szwajcarskiego Sankt Gallen. On kończył wtedy karierę w Winterthur.

Jakim był piłkarzem?

Grał na pozycji środkowego pomocnika. Bardzo inteligentnym, dobrym technikiem. Mógł osiągnąć w futbolu znacznie więcej, ale jego karierę zahamowała poważna kontuzja.

Można powiedzieć, że od początku zapowiadał się na wielkiego trenera?

Najłatwiej powiedzieć, że tak, ale czy ja wiem? Nie zastanawiałem się wtedy nad tym. Na początku miał trochę szczęścia, gdy trafił do VfB Stuttgart, gdzie spotkaliśmy się po raz drugi. W 1996 r. pracę stracił Rolf Fringer. Löw był jego asystentem, więc powierzono mu tymczasowo zespół, ale działacze szukali trenera z większym doświadczeniem i głośniejszym nazwiskiem. W pewnym momencie pojawiła się np. kandydatura Wernera Loranta, który nie tak dawno starał się o pracę w Polonii Warszawa. My tymczasem pokonaliśmy w trenerskim debiucie Joachima, 4:0 Schalke 04 Gelsenkirchen. A później 5:1 Fortunę Düsseldorf. No i Thomas Berthold, Fredi Bobić, Holender Frank Verlaat i Bułgar Krasimir Bałaków, czyli cztery osoby mające najwięcej do powiedzenia w zespole, poszli do prezydenta i powiedzieli, że nie chcą innego trenera. W tym samym roku zdobyliśmy Puchar Niemiec i tak się zaczęło.

Po raz kolejny spotkaliście się w 2001 r. w austriackim Tirolu Innsbruck. Podobno to Pan polecił go działaczom?

To prawda. Miałem wówczas bardzo mocną pozycję w tym klubie, bo dwa razy z rzędu zdobyliśmy mistrzostwo Austrii. Po tych sukcesach nasz trener Kurt Jara poszedł pracować do niemieckiego HSV. Nasi działacze szukali kogoś o podobnym warsztacie szkoleniowym, a ja przypomniałem sobie, że Löw był akurat bezrobotny, bo nie poszło mu w tureckim Adanasporze. Miał tam jakieś problemy z prezesem. Poleciłem go, negocjacje nie trwały długo. Nikt nie żałował, bo pod jego kierunkiem wywalczyliśmy kolejne mistrzostwo. Podobnie było, gdy w 2002 r. trafiłem do Austrii Wiedeń. Odszedłem, by pieniądze z mojego transferu pomogły zagrożonemu bankructwem Tirolowi. On pozostał, klub niestety przestał istnieć. Za to rok później z Austrii odszedł Christoph Daum i działacze zapytali, co sądzę o kandydaturze Jogiego. Nieskromnie powiem, że chyba dołożyłem małą cegiełkę do jego trenerskiej kariery.



Dlaczego Jogi? Ma coś wspólnego ze słynnym misiem z kreskówki?

Nie (śmiech). To tylko zdrobnienie imienia. Nie pamiętam, kto je wymyślił. Dziś cieszy się ogromnym szacunkiem i wielu ludzi mówi do niego: panie trenerze. Dla starych znajomych pozostał jednak Jogim.



Dla Pana również?

Tak. Sukcesy go nie zmieniły. W ostatnich latach rzadko się widujemy. Jest wielką gwiazdą i nie chcę go absorbować ponad miarę swoją skromną osobą, ale nadal jesteśmy kumplami, składamy sobie życzenia świąteczne. Przed mundialem pomogłem ludziom z polskiej telewizji zrobić z nim wywiad i na koniec poprosił, żeby mnie pozdrowili. To było bardzo miłe.



Jaki jest prywatnie?

Bardzo spokojny, waży słowa, ale zarazem to bardzo fajny facet, z którym można pożartować, wypić piwko. Zawsze dotrzymuje słowa. Pamiętam, jak w Stuttgarcie obiecał nam, że jeśli zdobędziemy Puchar Niemiec, to on pozwoli obciąć sobie włosy. No i wracamy z Berlina, na lotnisku wita nas 30 tys. kibiców i tłum dziennikarzy. Ustawiono scenę, na którą wyszliśmy, a na niej krzesło. No i Löw, na oczach wszystkich tych ludzi, dał sobie ogolić głowę. Do tego Gerd Poschner zrobił taki numer, że ogolił mu maszynką całą lewą połowę i gdzieś zniknął (śmiech).