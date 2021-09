Dla kogo trzecia dawka szczepionki przeciwko Covid-19? Jest rekomendacja Rady Medycznej

O tym, że Rada Medyczna zarekomenduje trzecia dawkę szczepionki kolejnym grupom osób mówił już w środę na antenie Radia Zet prof. Miłosz Parczewski. Członek rady Medycznej sprecyzował, że Rada będzie rekomendowała trzecią dawkę szczepionki nie tylko dla chorych i osób z obniżoną odpornością, ale także dla medyków i osób starszych. – Wiele osób, łącznie ze mną, stoi na stanowisku, że to szczepienie powinno być dostępne dla osób 60 plus, a już na pewno 70 plus Ważną rzeczą w kontekście systemowym jest uzupełnienie szczepień dla grupy personelu medycznego, o które też wnioskowaliśmy. To już kwestia decyzji administracyjnych ze strony rządowej, jak i kiedy to wprowadzić – mówił prof. Parczewski.