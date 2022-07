Djokovic liczy na występ w Australian Open, małe szanse na US Open

35-letni Djokovic w tym roku nie mógł zagrać w Australian Open i został deportowany z antypodów z powodu braku wymaganego przez lokalne władze szczepienia na przeciw koronawirusowi.

W niedzielę zdobył 21. wielkoszlemowy tytuł w singlu, triumfując na londyńskiej trawie, a wciąż nie wiadomo, czy będzie mógł wystąpić pod koniec sierpnia w ostatniej w tym sezonie lewie Wielkiego Szlema w Nowym Jorku.

"Jeśli będą obowiązywać obecne przepisy, to nie mogę jechać ani do USA, ani do Australii, ale mam nadzieję, że sprawy przybiorą pozytywny dla mnie obrót. Myślę, że do czasu Australian Open regulacje ulegną zmianie i będą mógł zagrać w Melbourne" - powiedział Djokovic serbskiej telewizji państwowej RTS po tym, jak wrócił do kraju i celebrował sukces w Wimbledonie wraz z tysiącami kibiców zgromadzonych przed ratuszem w Belgradzie.