Diuna, Squid Game, Shang-Chi i inne hity. Ekranowe lokacje, które możecie odwiedzić. Wirtualna podróż śladami filmów i seriali z roku 2021

„Diuna” Denisa Villeneuve to wyprawa do Jordanii i ZEASeria powieści Franka Herberta o pustynnej planecie Arrakis, zwanej Wydmą (Diuną), gdzie wydobywa się bezcenną Przyprawę, już raz była ekranizowana, i to przez samego Davida Lyncha. Film Lyncha z 1984 r. ma wielu fanów, ale też wielu przeciwników. Wydaje się, że to, czego brakowało u Lyncha, Villeneuve zdołał uzupełnić i otrzymaliśmy w 2021 r. godną pierwszą część cyklu.Pustynne pejzaże Arrakis nagrywano w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Photo by Agnieszka Świerczek on Unsplash