DiscoverEU 2021/2022. Unia Europejska rozdaje darmowe bilety kolejowe młodym Europejczykom. Jak się zgłosić?

Discover EU to program, w ramach którego 18-letni obywatele Unii Europejskiej mogą otrzymać darmowe bilety na europejskie trasy kolejowe. Od startu programu w 2018 r. bilety otrzymało już niemal 70 tys. nastolatków (spośród prawie 350 tys. aplikujących). Przed nami kolejna szansa na zdobycie darmowych biletów. Na zgłoszenia zostało już tylko kilka dni.

Zgłoszenia do pierwszej puli biletów były przyjmowane do 12 października. O bilet z drugiej puli można aplikować do wtorku 26 października do godz. 12.00. W tym roku o Travel Pass mogą aplikować także 19-latkowie - to w związku z pandemią koronawirusa, która uniemożliwiła realizację programu DiscoverEU w zeszłym roku.