Digital Excellence Awards 2020 - poznaliśmy liderów transformacji cyfrowej w Polsce

Podczas uroczystej gali Digital Excellence Awards poznaliśmy organizacje, które otrzymały wyróżnienia w tegorocznej edycji konkursu. Wyróżnienia otrzymali mistrzowie transformacji, których cyfrowe salto odwróciło do góry nogami utarte schematy i wprowadziło wiele pozytywnych zmian w działaniu zarówno organizacji, jak i szeroko pojętego otoczenia biznesowego. W tym roku do konkursu zgłosiła się rekordowa liczba organizacji. Aż 26 zgłoszeń interesujących transformacji cyfrowych zostało poddanych ocenie Jurorów. 12 firm, liderów cyfrowej transformacji dotarło do finału Digital Excellence Awards. Podczas gali po raz pierwszy zostało przyznane wyróżnienie specjalne: Cyfryzacja jest kobietą. W tym roku liderki IT i biznesu były silnie reprezentowane nie tylko w Jury, ale także w konkursowych zgłoszeniach. Organizatorzy Konkursu policzyli dokładnie: we wszystkich konkursowych projektach było aż 96 kobiet. Jurorzy konkursu poprzez to symboliczne wyróżnienie podkreślili, że wszyscy są dumni, że w branży IT coraz częściej inicjatywę przejmują Liderki Kobiety.

W kategorii Digital Strategic Perspective wyróżnienie otrzymał Aion Bank, który przy wsparciu swojej spółtki technologicznej Vodeno w 5 miesięcy dokonał „generalnego remontu cyfrowego”. Zespół Aion i Vodeno przeprowadzili kompleksową transformację banku poprzez wymianę technologicznego podwozia przy zachowaniu ciągłości operacyjnej i wprowadzili na rynek nowatorski model subskrypcyjny w bankowości. Nagrodę odebrał CIO Banku, Tomasz Motyl. - Strategiczna perspektywa cyfrowa jest konieczna, żebyśmy nie skończyli na pilotażach. Inaczej pilotów można mieć więcej niż Lufthansa – mówiła Agnieszka Rynkowska Członkini Zarządu T-Mobile Polska, wręczając nagrodę. Finaliści doskonale odrobili lekcję, jak spotkać swojego klienta w świecie cyfrowym – stwierdził Piotr Bułka, Członek Zarządu w Generali, który zapowiadał kategorię Digital Customer Experience. Wyróżnienie w tym obszarze otrzymała firma Gemini Polska. Ambitny program transformacji i nowy system e-commerce dały Gemini pozycję lidera wśród aptek internetowych. Patryk Dolewa, CIO Gemini Polska odbierając nagrodę podsumował „To jest prawdziwy czas na innowacje.”

Digital Capabilities to kategoria, której zwycięzcą została firma LPP. Jury doceniło rewolucyjną zmianę w funkcjonowaniu międzynarodowej sieci detalicznej oraz innowacyjne podejście do wykorzystania technologii w organizacji, logistyce i ecommerce. Metki RFID do ubrań pozwoliły zwiększyć sprzedaż, a w pandemii przestawić się na sprzedaż online. Arkadiusz Wróbel, CIO w LPP odebrał statuetkę dla LPP. - Widzieliśmy u finalistów dobrze zdefiniowane cele i wdrożenia, które budują wartość – mówił Wojciech Zaskórski, Dyrektor Dywizji Enterprise Business w Samsungu przy wręczaniu nagrody. T-Mobile Polska to zwycięzca konkursu w kategorii Transformational Capabilities. Nagrodę w imieniu całego zespołu odebrał Jakub Górnik, Dyrektor Zarządzania Produktami w T-Mobile. Wyróżniona organizacja skupiła się na najbardziej perspektywicznych obszarach i kompleksowo je scyfryzowała, aby osiągnąć w nich znaczące wzrosty. Jury doceniło w tej kandydaturze przeprowadzenie rewolucyjnej, zwinnej przebudowy dojrzałej organizacji, dokonanej z wykorzystaniem cyfrowych technologii.

– Transformacja to więcej niż zmiana, to proces który trwale przebudowuje DNA firmy – podkreślał Jaromir Pelczarski z BNP Paribas wręczając statuetkę Jakubowi Górnikowi. Krzysztof Dąbrowski, wiceprezes odpowiedzialny za IT i operacje odebrał nagrodę dla mBanku, zwycięzcy konkursu Digital Excellence Awards w kategorii Operational Efficiency. mBank przeprowadził ambitny program digitalizacji back-endu, czyli kompleksową transformację procesów operacyjnych banku z wykorzystaniem nowoczesnych praktyk organizacyjnych i technologii cyfrowych. Tym samym organizacja stała się w pełni cyfrowym bankiem. – To jest nagroda za małe operacyjne zmiany, które robią wielką różnicę – mówiła Magda Dziewguć z Google Cloud przekazując statuetkę Krzysztofowi. Wielki finał Gali Digital Excellence Awards to jak co roku Nagroda Społeczności CIONET. Za chmurowy system wykorzystujący dane GPS, który automatycznie daje zielone światło tramwajom dojeżdżającym do skrzyżowania statuetkę dla Tramwajów Warszawskich odebrał CIO, Bartłomiej Kahn. Społeczność doceniła innowacyjność i unowocześnianie transportu publicznego. Średnio tramwaj pokonuje trasę tylko o 3 minuty szybciej, ale dla Warszawiaków regularnie podróżujących tramwajami to odzyskany jeden dzień w ciągu roku.

Gala Digital Excellence Awards odbyła się w online, jednak organizatorzy, chcąc odwzorować klimat zbliżony do tego typu wydarzeń z czasów przedpandemicznych, zaprosili swoich gości na scenę warszawskiego teatru Capitol. Transmisja na żywo odbywała się do ponad dwustu uczestników przy wirtualnych stolikach, którzy zostali ugoszeni specjalnie przygotowanymi i dostarczonymi pakietami degustacyjnymi z warszawskiej restauracji AleWino. W ten sposób członkowie społeczności CIONET chcieli zachęcić branżę do wspierania w tych czasach wszystkich usługodawców. Inicjatywa Digital Excellence Awards została zrealizowana dzięki wsparciu partnerów biznesowych: Google Cloud, Samsung, T-Mobile oraz Cisco i DELL Technologies. To dzięki Wam mogliśmy zrealizować to wydarzenie w tak wyjątkowym formacie.

