Diego Maradona nie żyje! Legenda futbolu odeszła w wieku 60 lat

Legenda Diego Armando Maradony wykraczała nawet ponad futbol. To on był kapitanem reprezentacji Argentyny na Mundialu w 1986 roku, kiedy w ćwierćfinale jego zespół wygrał z odwiecznym rywalem Anglią po golu, który "boski Diego" - jak o nim mówiono - strzelił ręką. - To była ręka Boga - przyznał później Maradona.