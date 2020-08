"Dialog" po białorusku: Pałowanie i wsadzanie ludzi za kraty, odbieranie dziennikarzom akredytacji. Łukazszenko nie ustępuje

Odpowiedzią były ogromne siły porządkowe, ponad 140 osób trafiło do aresztów, gdzie są bici. Odbiera się akredytacje dziennikarzom, by ukryć prawdziwy obraz protestów.

W okolicy pojawiły się transportery opancerzone, . mniejsze protesty miały miejsce w miastach takich jak Brześć i Grodno. Dziennikarze mają coraz większe problemy z relacjonowaniem wydarzeń, bo tylko w sobotę władze cofnęły akredytację 17 reporterom, w większości obywatelom Białorusi, którzy zgłaszają się do pracy dla zagranicznych mediów.

To, co stanie się na Białorusi, zależy od determinacji demonstrantów; postawy sił bezpieczeństwa Łukaszenki pozostaną wobec niego lojalne oraz decyzji podjętych na Kremlu. Putin dał już do zrozumienia, że obserwuje wydarzenia na Białorusi.

Wydawało się, że to ostatni przejaw poparcia Kremla dla Łukaszenki, który nie zawsze był pozytywnie postrzegany przez Rosję. Ale Putin zapowiedział utworzenie sił rezerwowych, by w razie potrzeby interweniować na Białorusi, chociaż „nie zostaną one wykorzystane, dopóki sytuacja nie wymknie się spod kontroli”.

Niepokoje na Białorusi wybuchły na początku sierpnia, które powszechnie uznano za sfałszowane.

Czołowa kandydatka opozycji Swietłana Cichanouska została zatrzymana dzień po wyborach i zmuszona do wyjazdu na Litwę, gdzie nadal przebywa i wzywa rodaków do protestów.

Białoruś była świadkiem bezprecedensowych demonstracji, a robotnicy strajkowali w głównych zakładach państwowych. Tysiące aresztowano, wielu było bitych i torturowanych. Co najmniej cztery osoby zginęły, a setki zostało rannych.