DGP: Polska na drugim miejscu w Europie pod względem liczby nadmiarowych zgonów

"Dziennik Gazeta Prawna" zauważa, że zeszłym roku w Polsce wykonano "niecałe 80 proc. świadczeń zdrowotnych w porównaniu do tego, co placówki zrealizowały rok wcześniej". Zdaniem "DGP" z powodu pandemii koronawirusa, nawet dla "2 mln pacjentów zabrakło miejsca w systemie opieki zdrowotnej".

Dziennik podaje, że Polska po półtora roku trwania pandemii znajduje się na drugim miejscu w Europie pod względem liczby nadmiarowych zgonów, czyli powyżej wieloletniej średniej. - Jest ich prawie 140 tys.-wskazano. Jednak oprócz samej pandemii koronawirusa, kolejnym powodem jest utrudniony dostęp do lekarzy. Dziennik powołując się na dane Narodowego Funduszu Zdrowia pisze, że "w 2020 r. udzielono o jedną piątą mniej świadczeń medycznych niż w poprzednim, niepandemicznym roku".

Zdaniem ekspertów, cytowanych przez portal, niektórych zgonów na pewno można było uniknąć. - Część pacjentów z własnej woli nie poszła do lekarza, ale część nie została po prostu dopuszczona do leczenia- mieli stwierdzić eksperci. - "Dane są jednoznaczne: pacjentów, którym w zeszłym roku nie zapewniono należytej opieki, można liczyć w milionach. Przykładowo w 2018 i 2019 roku do szpitali trafiało ponad 9 mln osób. W zeszłym roku było ich o ponad 2 mln mniej" - informuje "DGP".