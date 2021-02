Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. "Instytucja DFG nie powinna wpływać w odczuwalny sposób na ceny nowych mieszkań"

Jego zdaniem przy średniej deweloperskiej marży brutto na poziomie 25 proc., jaką w ostatnich czasach komunikują deweloperzy, nie jest to ciężar nie do udźwignięcia nawet przy założeniu wzięcia go przez przedsiębiorców na własne barki. - Co więcej, istnieje realna szansa na to, że ich ewentualne korzyści powołania do życia DFG przerosną oczekiwane koszty wpłat- czytamy w komentarzu.

Jędrzyński tłumaczy, że w zamian klienci deweloperskich biur sprzedaży zyskają "praktycznie stuprocentowe bezpieczeństwo środków wpłacanych na rachunki powiernicze, które, co do czego nie ma wątpliwości, dotychczas nie były w chronione w sposób absolutny".

- Z całą pewnością w istotnym stopniu zwiększy się zaufanie do mieszkaniowego rynku pierwotnego, przyciągając do niego tych klientów, którzy wciąż w obawie o kupno „dziury w ziemi” od dewelopera, wybierali rynek wtórny- podsumowuje.