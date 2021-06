Derek Chauvin, były policjant z Minneapolis, który zabił George'a Floyda, skazany na 22,5 roku więzienia

Sąd uznał Chauvina winnym zabójstwa Floyda i skazał go na 22,5 roku więzienia. Jak informuje CNN, Chauvinowi groziła maksymalna kara do 40 lat więzienia za morderstwo drugiego stopnia, do 25 lat za morderstwo trzeciego stopnia i do 10 lat za zabójstwo. Chauvin nie był jednak wcześniej karany, zatem zgodnie z wytycznymi złagodzono mu wyrok.