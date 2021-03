Derby Manchesteru przywrócą emocje w Premier League? Mistrz Anglii gra o życie

Manchester United złapał zadyszkę i nie strzela goli. Czerwone Diabły zremisowały trzy ostatnie mecze 0:0, a w niedziele czeka ich być może najtrudniejszy test w tym sezonie. Zespół z Old Trafford jedzie na Etihad Stadium, gdzie w derbowym pojedynku zmierzy się z Manchesterem City. Liderujący w tabeli Premier League Obywatele mają 14 punktów przewagi nad Diabłami i jeśli ktoś ma ich w tym sezonie dogonić, to jest to jedna z ostatnich szans.

Każda seria jednak kiedyś się kończy. Dziś Obywatele gonią rekordy Realu Madryt i Bayernu Monachium, które kolejno zwyciężały w 22 i 23 meczach z rzędu. Kto miałby zaprzepaścić marzenia City jak nie rywal zza miedzy, bo być może będzie to jedna z nielicznych okazji, bu utrzeć w tym roku nosa ekipie z Etihad. Jak zakończy się ten mecz? Kibice przekonają się w niedziele o godzinie 17.30, transmisja Canal+Sport.

O godzinie 15. na tym samym kanale warto zobaczyć, czy po ostatnich porażkach w lepszej formie nie jest mistrz Anglii. W czwartek Liverpool przegrał z Chelsea 0:1 i było to piąte spotkanie The Reds z rzędu bez punktów na Anfield Road. Dziś podopieczni Jurgena Kloppa tracą cztery punkty do czwartej Chelsea i muszą zacząć punktować, bo w innym przypadku nie zagrają w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Jak wtedy zareagują gwiazdy? Mohamed Salah szybko zszedł z boiska w starciu z The Blues, a angielskie bulwarówki już przekonują, że Egipcjanin w wakacje może opuścić miasto Beatlesów.