Derbowa sobota. Manchester United czy City? Real zagra z Atletico

To będą już 163. derby Manchesteru. Menedżer Manchesteru City Pep Guardiola otwarcie zapowiedział, że mecz na ławce rezerwowych rozpocznie Sergio Aguero. Argentyńczyk od ostatnich dni października leczył uraz uda. – Odbył trzy lub cztery sesje treningowe, a jego reakcja była dobra. Z Marsylią w Lidze Mistrzów zagrał 25 minut i strzelił gola. Wraca do formy krok po kroku – mówi Guardiola. Obywatele suchą stopą przeszły fazę grupową Ligi Mistrzów, dla Manchesteru United tegoroczna Liga Mistrzów to powód do wstydu. Mimo że Czerwone Diabły potrafiły ograć w Paryżu PSG i rozbić u siebie RB Lipsk 5:0, to wiosną zagrają tylko w Lidze Europy. W środę MU przegrał w Lipsku 2:3, a wynik nie odzwierciedla nieudolności angielskiego zespołu.

Burza wokół zespołu z Old Trafford rozpętała się jeszcze przed meczem w Niemczech. Dziennik "Tuttosport" opublikował rozmowę z Mino Raiolą, agentem Paula Pogby. – Wreszcie mogę to powiedzieć. To koniec Pogby w Manchesterze United. Odejdzie latem, a może nawet już w styczniu – powiedział Włoch. Legendarni napastnicy MU Dimitar Berbatov i Teddy Sheringham nie mają wątpliwości, że za tak "toksycznym" Paulem Pogbą nikt na północy Anglii nie będzie tęsknił. Francuz jest ponoć skłócony z menedżerem Ole Gunnarem Solsjkaerem, ale – jak donoszą angielskie media – większość drużyny stanęła murem za Norwegiem.