Deportacja migrantów, którzy nie dostają azylu w UE, to fikcja. System nie działa

W raporcie ETO czytamy, że z około pół miliona osób, którym nakazano opuścić Unię Europejską od 2008 roku, tylko 29 proc. zostało ostatecznie deportowanych. Ale tylko 19 proc. – zaledwie co piąty – którzy przybyli spoza Europy kontynentalnej, zostało odesłanych z powrotem. Brincat powiedział dziennikarzom, że „skuteczne” deportacje są „istotną częścią kompleksowej polityki migracyjnej”.

Leo Brincat, członek ETO mówi wprost o nieskutecznej polityce, która zamiast zniechęcać do nielegalnej migracji, nakłania do tego. Najlepszym przykładem niesprawnego systemu jest sytuacja na Białorusi. Korzystają z tego gangi zajmujące się przemytem ludzi.

Niewydolny unijny system deportacji migrantów do krajów pochodzenia zachęca do nielegalnej migracji, stwierdza raport Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO).

„Niemniej jednak obecny system powrotów UE bardzo cierpi z powodu niewydolności, która prowadzi do odwrotnego do zamierzonego efektu: zachęcania, a nie zniechęcania do nielegalnej migracji” – dodał.